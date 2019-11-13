RU  UA

среда, 13 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

13 ноября

07:24
Бойцы ВСУ провели дерзкую "спецоперацию" под носом у врага на Донбассе: видео
07:03
Не пустили в поезд из-за языка: "Укрзализныця" попала в громкий скандал, подробности
07:00
Нежные сырники с изюмом за 30 минут: пошаговый рецепт и советы
06:55
Украинские военные подорвались на Донбассе: появились данные о страшных травмах, фото
06:20
Тепло не отступает, но: синоптики уточнили прогноз на 13 ноября
05:24
У путинского моста в Крым появился двойник: в сети показали фото
03:15
Прошли "ад" на Донбассе: появилось яркое видео учений бойцов ВСУ
02:29
Ноябрьская погодная аномалия: в сети показали интересное фото курорта в Крыму
01:27
США отправят к Венере необычного наблюдателя: как он будет выглядеть
00:11
В Киеве оригинально наказали "героев парковки": интересные фото

12 ноября

23:55
Украина на пороге частичного запрета пластиковых пакетов: какие штрафы грозят нарушителям
23:13
Главное не падать духом: сети взволновало признание известной украинской телеведущей
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украину возвращается миссия МВФ: важное заявление и подробности

среда, 13 ноября 2019, 07:48
переглянути новину українською

В четверг, 14 ноября, миссия МВФ планирует вернуться в Украину.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Голос Америки".

Ожидается, что миссия проведет обсуждения с украинским руководством о новой трехлетней программе расширенного кредитования, которое должно заменить программу "стенд бай", объем которой составлял 3,9 миллиарда долларов. Детали новой программы украинская делегация обсуждала с МВФ в Вашингтоне в прошлом месяце.

Директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен отметил, что МВФ надеется на скорое завершение переговоров миссии.

"Надеюсь, достигнем быстрого результата. Хотя прогресс обнадеживающий, остаются некоторые нерешенные вопросы. Давайте увидим", - сказал Томсен.

Он также подчеркнул, что вопрос очистки банковского сектора будет важной частью обсуждений.

"Это один из вопросов. Украина достигла прогресса. Мы знаем, что существуют вызовы. Важно, чтобы не было отката в достижениях. Поэтому, это важная часть обсуждений", - сказал директор управления МВФ по вопросам Европы.

Также он заявил, что у страны есть достижения в стабилизации экономики.

"Думаю, за последние годы Украина очень успешно стабилизировала макроэкономику, проводит хорошую фискальную политику, хорошую монетарную политику, обеспечивает независимость центрального банка, начала очистки финансового сектора. Думаю, это очень хорошо", - сказал Томсен.

По его словам, одной из целей является сохранение результата.

"Важно сохранить независимость центрального банка, достичь прогресса в финансовом секторе, продолжить бюджетную консолидацию. Украина не так хорошо продвигается в структурных реформах. Можно сказать, что в последние годы развитие событий здесь разочаровывало. Нас особенно беспокоят вопросы коррупции и управления, я думаю, что новое правительство должно увеличить усилия в этой сфере", - заявил директор МВФ.

Как сообщал "Апостроф", финансовые аналитики прогнозируют возможную девальвацию гривны в ноябре до отметки 26,5 за доллар и объясняют ее причины.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

​Почему Минэкономразвития не хочет приватизировать аграрные предприятия

Госбюджет-2020, версия 2.0: рекордная цифра для Минобороны и сокращение расходов на субсидии

Олимпиада в Мариуполе: что нужно для привлечения инвестиций в Украину

Благими намерениями: к чему приведет реформиро­вание налоговой системы Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: