В Украину возвращается миссия МВФ: важное заявление и подробности

В четверг, 14 ноября, миссия МВФ планирует вернуться в Украину.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Голос Америки".

Ожидается, что миссия проведет обсуждения с украинским руководством о новой трехлетней программе расширенного кредитования, которое должно заменить программу "стенд бай", объем которой составлял 3,9 миллиарда долларов. Детали новой программы украинская делегация обсуждала с МВФ в Вашингтоне в прошлом месяце.

Директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен отметил, что МВФ надеется на скорое завершение переговоров миссии.

"Надеюсь, достигнем быстрого результата. Хотя прогресс обнадеживающий, остаются некоторые нерешенные вопросы. Давайте увидим", - сказал Томсен.

Он также подчеркнул, что вопрос очистки банковского сектора будет важной частью обсуждений.

"Это один из вопросов. Украина достигла прогресса. Мы знаем, что существуют вызовы. Важно, чтобы не было отката в достижениях. Поэтому, это важная часть обсуждений", - сказал директор управления МВФ по вопросам Европы.

Также он заявил, что у страны есть достижения в стабилизации экономики.

"Думаю, за последние годы Украина очень успешно стабилизировала макроэкономику, проводит хорошую фискальную политику, хорошую монетарную политику, обеспечивает независимость центрального банка, начала очистки финансового сектора. Думаю, это очень хорошо", - сказал Томсен.

По его словам, одной из целей является сохранение результата.

"Важно сохранить независимость центрального банка, достичь прогресса в финансовом секторе, продолжить бюджетную консолидацию. Украина не так хорошо продвигается в структурных реформах. Можно сказать, что в последние годы развитие событий здесь разочаровывало. Нас особенно беспокоят вопросы коррупции и управления, я думаю, что новое правительство должно увеличить усилия в этой сфере", - заявил директор МВФ.

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