В Украине резко поднялись тарифы на газ: инфографика с ценами по областям

В Украине в ноябре взлетели цены на газ: рост цен составил в среднем 12,57%.

Об этом сообщается на сайте Консультационного центра для населения.

В частности, наибольшую розничную цену за газ будут платить потребители Николаева, Ровно и Винницы. А наименьшую – Киева, Харькова и Кременчуга.

Отметим, в октябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на условиях ПСО, снизилась на 4,9% по сравнению с сентябрем и составила 4 272,76 грн за тысячу кубометров.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее с 1 ноября НАК "Нафтогаз Украины" повысил цены на газ для промышленных потребителей из-за скачка цен на европейском рынке, а это повлекло за собой подорожание для населения.