RU  UA

суббота, 16 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

16 ноября

14:59
В России убитую профессором девушку похоронили в закрытом гробу: опубликованы фото и видео
14:46
Анна Ризатдинова раскрыла секрет своей красоты и стройности
14:16
Бежавшая от боевиков "Ополченочка" рассекретила генерала РФ, воевавшего на Донбассе
13:45
Вывезенная СБУ "легенда ДНР" рассказала, как и почему сбежала от боевиков: видео
13:40
На Волыни простились с бойцом ВСУ, воевавшим в 2014 году: опубликованы фото
13:31
В колготках и без белья: Даша Астафьева показала результат смелой фотосессии
13:10
В Днепре ограбили полицейскую, воевавшую на Донбассе: опубликованы фото
12:47
Украинцев задержали в ЕС с янтарем на полмиллиона евро: фото
12:18
Еще не все в Вену съездили: в сети шутят над "перемогой" с новым безвизом
12:11
Мягкий кекс на сметане: простой рецепт и советы по выпеканию
11:41
Взрывы в Балаклее: генштаб ВСУ раскрыл свежие данные про пожар и жертв
11:25
Скандал с "Мисс Украина Вселенная": не получившей визу Анастасии Субботе дали второй шанс
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине резко поднялись тарифы на газ: инфографика с ценами по областям

суббота, 16 ноября 2019, 14:46
переглянути новину українською

В Украине в ноябре взлетели цены на газ: рост цен составил в среднем 12,57%.

Об этом сообщается на сайте Консультационного центра для населения.

В частности, наибольшую розничную цену за газ будут платить потребители Николаева, Ровно и Винницы. А наименьшую – Киева, Харькова и Кременчуга.

Отметим, в октябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на условиях ПСО, снизилась на 4,9% по сравнению с сентябрем и составила 4 272,76 грн за тысячу кубометров.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее с 1 ноября НАК "Нафтогаз Украины" повысил цены на газ для промышленных потребителей из-за скачка цен на европейском рынке, а это повлекло за собой подорожание для населения.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

​Почему Минэкономразвития не хочет приватизировать аграрные предприятия

Госбюджет-2020, версия 2.0: рекордная цифра для Минобороны и сокращение расходов на субсидии

Олимпиада в Мариуполе: что нужно для привлечения инвестиций в Украину

Благими намерениями: к чему приведет реформиро­вание налоговой системы Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: