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В Украине разгорелся скандал вокруг остановки выплат больничных и декретных: что происходит

четверг, 21 ноября 2019, 10:56
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Фото: 112 канал

20 ноября в Украине приостановлено перечисление средств для выплаты больничных и пособий по беременности и родам застрахованным лицам.

Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины на официальной странице в Twitter.

Сначала появилась информация о том, что выплат не будет, но потом в ведомстве разъяснили ситуацию.

"Приостановлено перечисление средств для выплаты больничных и пособий по беременности и родам застрахованным лицам. На сегодня в фонд подали на финансирование заявления-расчеты на 13,573 млрд грн, что превышает смету по этому направлению на 1,038 млрд грн", – говорится в сообщении.

Директор исполнительной дирекции Фонда соцстраха Евгений Баженков пояснил, что "бюджет фонда на текущий год подавался на утверждение Кабмина бывшим руководством Министерства социальной политики и был искусственно занижен по расходам".

"Средства на больничные и декретные были заложены на уровне 2018 года, без учета роста средней заработной платы. Вместе со снижением в предыдущие периоды в целом на 5,1% доли ЕСВ (единый социальный взнос, - ред.), которая направляется в бюджет фонда, это привело к задержкам с выплатой материального обеспечения и, на сегодня, вынужденной полной остановке выплат по этому направлению", – заявил Баженков.

В то же время Министерство социальной политики Украины опровергло эти сообщения о приостановлении финансирования ряда социальных выплат.

По данным ведомства, по состоянию на 20 ноября остатки на счете Фонда социального страхования составляют 429,4 млн грн, что является достаточным для осуществления необходимых текущих выплат.

В министерстве отметили, что соцвыплаты незаконно приостановил Евгений Баженков, который решением суда был восстановлен в должности руководителя Фонда социального страхования.

"Он был зарегистрирован государственным регистратором даже без полного текста решения. Собственно он и приостановил выплаты", - заявили в Минсоцполитики.

В ведомстве подчеркнули, что Баженков не имел права принимать решение о приостановлении выплат, поскольку бюджетные вопросы решаются правлением Фонда.

"Правление Фонда не собиралось, поэтому никакие решения по приостановлению выплат не принимались", - говорится в заявлении.

Минсоцполитики обещает как можно скорее разрешить ситуацию вокруг Баженкова и гарантирует возобновление выплат.

Как сообщал "Апостроф", эксперты прогнозируют существенное сокращение средств на субсидии в 2020 году.

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