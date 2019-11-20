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Сотни тысяч останутся без субсидий: украинцам готовят неприятный "сюрприз"

среда, 20 ноября 2019, 11:28
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Эксперты прогнозируют существенное сокращение средств на субсидии в 2020 году.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Факты".

Несмотря на заявления правительства, самые социально незащищенные группы населения в Украине могут остаться без субсидий на оплату коммунальных услыг.

По словам кандидата экономических наук Александра Хмелевского, принятый госбюджет на 2020 предусматривает не увеличение, а сокращение средств на субсидии. "Не забывайте, что власти уже объявили очередную верификацию получателей субсидий и другой социальной помощи. Поэтому далеко не всем претендентам предоставят государственную помощь и сам размер субсидий может существенно сократиться", - считает независимый экперт

По мнению эксперта Центра структурной политологии "Выбор" Лилии Брудницкой, заложенный в госбюджет на 2020 год рост минимальной зарплаты и прожиточного минимума автоматически отсекает от субсидий несколько сотен тысяч госслужащих и бюджетников, которым будут выплачиваться повышенные зарплаты или им сократят выплаты субсидий.

"Обращу внимание и еще на такой деликатный момент. Отныне сумма субсидии не будет публиковаться в платежке, а субсидиант будет получать живые деньги и ими оплачивать счета. Такая мелочь способна очень серьезно повлиять на количество получателей", - заметила Брудницкая.

Кроме того, в Украине также выросла стоимость газа для населения, что всегда приводит к повышению тарифов на отопление, горячее водоснабжение и другие коммунальные услуги.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, с ноября 2019 года украинцы будут получать квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа, что может привести к ошибкам.

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