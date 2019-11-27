Может ли доллар упасть до 22 грн? Озвучен прогноз по курсу валют до Нового года

Падение курса доллара, который впервые за три года упал ниже отметки 24 гривны, должно прекратиться, чтобы не ставить под удар украинских экспортеров.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на комментарий "КП" в Украине" экономиста Владислава Банкова.

"Укреплять национальную валюту до уровня 22 гривны за доллар означает ставить под удар экспортеров, на фоне нарастающего кризиса на традиционных экспортных рынках – том же рынке металлургии. В этом нет необходимости даже в случае получения транша МВФ. Думаю, НБУ, будет удерживать курс на нынешнем уровне", - высказал свое мнение эксперт.

Владислав Банков считает, что гривне не удастся укрепиться к концу года даже до отметки 23. В тоже время резкого обвала тоже не произойдет, поскольку перед Новым годом украинцы традиционно тратят сбережения. По мнению экономиста, курс не будет выше 25 гривен за доллар.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 27 ноября, курс гривны к доллару США повысился на семь копеек - с 24,05 грн за доллар до 23,98.