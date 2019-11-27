RU  UA

среда, 27 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

27 ноября

15:46
Это не шутки: в сети ажиотаж из-за нового заявления Сивохо о пенсиях для оккупированного Донбасса
15:37
Apple неожиданно "признала" Крым российским: в сети волна гнева
15:30
Когда в школах Украины будут зимние каникулы: названы даты
15:27
Появились данные о судьбе собаки, над которой зверски поиздевался чиновник под Хмельницким
15:24
Реформа в 4 этапа: ЕС и ЕБРР представили дорожную карту развития туристического рынка в Украине
14:35
Мог рухнуть в метро: суд принял решение по дому-"монстру" в Киеве
14:30
Под Киевом внезапно позеленело озеро: сеть взволновали фото
14:05
В Украине могут взлететь цены на газ: озвучены причины и возможный тариф
13:47
Виктория Бекхэм в эфире популярного шоу повторила свой знаменитый трюк с ногой: видео
13:37
Суд принял решение по судьбе владельца отеля в Одессе, где заживо сгорели люди
13:35
В Днепре поймали опасную банду, нападавшую с оружием на людей: фото
13:20
Джордж Мартин рассказал, как умирающие черепахи вдохновили его на "Игру престолов"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Может ли доллар упасть до 22 грн? Озвучен прогноз по курсу валют до Нового года

среда, 27 ноября 2019, 14:59
переглянути новину українською

Падение курса доллара, который впервые за три года упал ниже отметки 24 гривны, должно прекратиться, чтобы не ставить под удар украинских экспортеров.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на комментарий "КП" в Украине" экономиста Владислава Банкова.

"Укреплять национальную валюту до уровня 22 гривны за доллар означает ставить под удар экспортеров, на фоне нарастающего кризиса на традиционных экспортных рынках – том же рынке металлургии. В этом нет необходимости даже в случае получения транша МВФ. Думаю, НБУ, будет удерживать курс на нынешнем уровне", - высказал свое мнение эксперт.

Владислав Банков считает, что гривне не удастся укрепиться к концу года даже до отметки 23. В тоже время резкого обвала тоже не произойдет, поскольку перед Новым годом украинцы традиционно тратят сбережения. По мнению экономиста, курс не будет выше 25 гривен за доллар.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 27 ноября, курс гривны к доллару США повысился на семь копеек - с 24,05 грн за доллар до 23,98.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Проиграет "белый" бизнес: почему в борьбе с офшорами нельзя победить

​Все YASNO: как изменились онлайн-сервисы в ЖКХ

Юристы-латифундисты: кто взял под контроль аграрную политику страны

​Новое в ОСГО: как сделать полис еще безопаснее

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: