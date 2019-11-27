Гривна укрепляется: НБУ обновил курс валют на 27 ноября

В среду, 27 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют - гривна продолжает укрепляться.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс гривны к доллару США повысился на семь копеек - с 24,05 грн за доллар до 23,98. Гривна к евро укрепилась на пять копеек - с 26,48 грн за евро до 26,43.

Курс гривны по отношению к российскому рублю поднялся с 3,77 грн за 10 рублей до 3,75.

Стоит отметить, что правительство пересмотрело прогноз курса гривны к доллару, который будет заложен в проект госбюджета на 2020 год. Кабмин предусмотрел как базовый сценарий, в котором доллар в следующем году будет стоить 27 гривен, так и более оптимистический, по которому курс составит 24,8 гривны за доллар.

Как сообщал "Апостроф", ранее аналитик Максим Пархоменко спрогнозировал дальнейшее падение курса доллара к гривне при условии продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).