Спикер Зеленского назвала размер своей зарплаты: видео

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала о своей зарплате и назвала сумму командировочных и надбавок за ученую степень.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Цензор.нет".

"25 (тысяч гривен, - ред.). Немножко больше иногда. Ну, как 25... Там 15, потом какие-то вот надбавки: за язык, за диссертацию, за еще что-то... И потом я летаю (в командировку. – ред.), и там, типа, 100-200 долларов, вот где-то так", - сказала Мендель.

В постановлении Кабинета министров Украины указано, что должностной оклад пресс-секретаря президента Украины составляет 15 720 грн.

Как сообщал "Апостроф", зарплата президента Владимира Зеленского в октябре оказалась меньше, чем у главы ОПУ Андрея Богдана.