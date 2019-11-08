Названы зарплаты Зеленского и Богдана за октябрь

Зарплата президента Владимира Зеленского в октябре оказалась меньше, чем у главы ОПУ Андрея Богдана.

Об этом сообщается на сайте "112 Украина" со ссылкой на Госуправление делами президента.

Богдан за октябрь получил зарплату 39 тыс. 258 грн, в том числе должностной оклад - 16 тыс. 363 грн, надбавка за выслугу лет - 4 тыс. 418 грн, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 3 тыс. 272 грн, надбавка за интенсивность труда - 9 тыс. 818 грн и другие выплаты (премия, индексация денежных доходов) - 5 тыс. 385 грн. Из зарплаты уплачены налоги и сборы в размере 7 тыс. 655 грн.

Зеленский за октябрь получил зарплату в размере 28 тыс. грн.

Ранее стали известны зарплаты депутатов Рады за октябрь.

Как сообщал "Апостроф", в Украине подсчитали, кто получает самые большие зарплаты. Во главе рейтинга оказались финансисты со средней зарплатой 17 929 гривен.