"Укрзализныця" намерена ежемесячно поднимать тарифы: названы цифры

В "Укрзализныце" заявили о росте тарифов на пассажирские перевозки из-за необходимости увеличения доходов.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание ЦТС.

В проекте финансового плана "Укрзализныци" на 2020 год прописан ежемесячный рост стоимости билетов на пассажирские перевозки на 2% начиная с марта.

В частности, в следующем году доход компании планируют увеличить на 13%. А финансовый доход от пассажирских перевозок - на 8%. Кроме этого, "Укрзализныця" планирует повышать доходы от грузовых перевозок.

Тарифы на грузовые перевозки будут расти на 2,5% ежеквартально. Также в компании планируют продавать металлолом.

Как сообщал "Апостроф", "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 18 летних поездов в направлении морских курортов Украины в Бердянск, Одессу, Геническ, Николаев и Херсон.