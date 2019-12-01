Во сколько украинцам обойдется стол на Новый год-2020: названы цифры

Эксперты подсчитали, сколько украинцам придется выложить на празднование Нового года-2020. По сравнению с прошлым годом, новогодний стол подорожал на 7%.

По данным специалистов, праздничный стол с алкоголем без излишеств на восемь человек обойдется примерно в 3,5 тысячи гривен.

В меню войдут традиционные новогодние блюда, включая салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, кондитерские изделия, напитки. Если же вы хотите деликатесы типа красной икры и красной рыбы, то придется выложить свыше 4 тысячи гривен.

"Если вы празднуете, имея зарплату в 4–6 тыс. грн, в месяц, то для вас он подорожает. Потому что это будут самые недорогие продукты, и в этой категории мы видели очень серьезные колебания цен, например, на овощи, хлеб. А если, наоборот, стол у вас дорогой, и количество отечественных продуктов на нем составляет порядка 20%, то он с высокой долей вероятности будет дешевле, чем в прошлом году", - отмечает эксперт Алексей Дорошенко.

Напомним, что Министерство образования и науки Украины синхронизировало зимние каникулы для школьников с новогодними праздниками.