Когда в школах Украины будут зимние каникулы: названы даты

Министерство образования и науки Украины синхронизировало зимние каникулы для школьников с новогодними праздниками.

Об этом сказано в рекомендациях ведомства, адресованных учебным заведениям страны.

Учитывая тот факт, что руководители школ и лицеев обычно следуют пожеланиям данного документа, каникулы продлятся с 21 декабря до 7 января включительно. Таким образом родители смогут провести новогодние праздники вместе с детьми.

Известно, что с 2015 года Минобразования разрешило школам самостоятельно определять даты школьных каникул. Но в любом случае, общая продолжительность каникул в течение года не должна быть меньше 30 дней.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре премьер-министр Алексей Гончарук пообещал построить в следующем году 100 школ.