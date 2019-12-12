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Кредиты в Украине станут дешевле: что нужно знать о громком решение НБУ

четверг, 12 декабря 2019, 16:13
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В четверг, 12 декабря, в Национальном банке Украины приняли решение снизить учетную ставку до 13,5% годовых.

Об этом сообщается на сайте регулятора, решение №925-рш "О размере учетной ставки".

Следует отметить, что учетная ставка была снижена сразу на 2% - ранее она составляла 15,5%.

Это решение в ближайшее время повлечет за собой удешевление кредитов.

По словам главы Нацбанка Якова Смолия, в регуляторе приняли решение таким образом смягчить монетарную политику по причине "стремительного укрепления курса гривни" и быстрого снижения инфляционного давления.

Следует отметить, что ранее глава правительства Алексей Гончарук заявлял, что кредиты в Украине в 2020 году будут выдавать под 12-13%, и по прогнозам экспертов, для этого учетная ставка должна быть до 10%.

Как сообщал "Апостроф", ранее руководство Национального банка заключило меморандум о сотрудничестве и взаимодействии с Кабинетом министров.

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