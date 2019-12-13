В "Нафтогазе" назвали цену на газ в новом году

В январе 2020 года стоимость газа для населения составит 5,5 гривен за кубометр.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" .

Отмечается, что это "чистая" цена без НДС и наценок, которые для каждого региона разные. А цена на 12% меньше, чем в январе 2019 года.

"Потребителям, которые хотят получать газ по цене, которая будет меняться ежемесячно до конца отопительного сезона в зависимости от рыночных обстоятельств, необходимо с 10 по 24 декабря обратиться в свои региональные сбытовые компании. Потребители, которые хотят покупать газ по фиксированной цене с 1 января 2020 года до конца сезона, не должны никуда обращаться и вносить предоплату - для них с 1 января автоматически начнет действовать гарантирована цена ", - сообщают в "Нафтогазе ".

Добавляют, что с 1 мая 2020 года цены на газ для населения будут полностью рыночными.

"Апостроф" уже информировал о том, что НАК "Нафтогаз Украины" с 1 мая 2020 года заморозил цены на газ для населения на уровне 5,5 грн за кубометр (без НДС и транспортировки).



