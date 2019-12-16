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Если не хватает стажа для пенсии: появилось детальное разъяснение, что делать

понедельник, 16 декабря 2019, 10:10
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Фото: 5 Канал

Стало известно, что делать если украинец достиг пенсионного возраста, но не имеет необходимого трудового стажа, чтобы получать пенсию от государства.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на АиФ.ua.

Законодательство Украины предусматривает несколько вариантов того, как быть в дальнейшем этим гражданам. В частности, п.5 р. II "Заключительных и переходных положений" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" от 03.10.2017 № 2148 предусматривает, что в период с 01.01.2018 по 31.12.2020 лица, которые достигли возраста, определенного частью первой статьи 26 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (то есть пенсионного возраста), но не получили необходимый страховой стаж, который предусмотрен нормами этой статьи, будет назначаться временная государственная социальная помощь. Однако не все так просто – для этого нужно иметь хотя 15 лет стажа.

Временную помощь назначают органы соцзащиты населения и выплачиваются они до достижения лицами возраста, с которого они приобретают право на назначение пенсии. ЕЕ размер определяется с учетом имущественного положения такого лица и среднемесячного совокупного дохода. Порядок назначения временной помощи утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 № 1098.

Когда гражданин достигает пенсионного возраста, определенного частью первой статьи 26 Закона 1058, он обращается в органы Пенсионного фонда с заявлением о выдаче справки об имеющемся страховом стаже.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, кто останется без повышения пенсий в Украине, которое началось с 4 декабря.

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