Гривна поднялась до рекордной отметки: свежий курс валют от НБУ

На пятницу, 20 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Доллар США подешевел на 4 копейки и стоит 23,37 гривны. Курс доллара упал до минимального значения в этом году, он продолжает бить рекордные за 4 года показателей. Отметим, что предыдущий минимум был обновлен 19 декабря. Ниже курс доллара был 13 января 2016 года - 2326,6758 гривен за 100 долларов.

В свою очередь, евро по сравнению с курсом за четверг, 19 декабря, тоже потерял 4 копейки. Его цена в пятницу, 20 декабря, составляет 25,98 гривны.

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперты заявляли, что курс гривны зависит от очень многих факторов.