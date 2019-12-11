Доллар по 23: почему укрепление гривны не делает украинцев богаче

Гривна продолжает укрепляться. На 11 декабря Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс доллара на уровне 23,68 гривны, зафиксировав очередное ослабление американской валюты. "Апостроф" выяснял, дойдет ли к Новому году курс до отметки 23 гривны, и как крепкая нацвалюта влияет на общее состояние отечественной экономики.

Курс доллара в Украине продолжает снижаться. По состоянию на начало декабря он уже опустился ниже психологической отметки 24 гривны, хотя еще в середине года она казалась недосягаемой. Сейчас в это сложно поверить, но год назад курс был на уровне 28 гривен/доллар.

Пять лет украинцы жили в новой реальности валютного курса 27-28 гривен/доллар, при том, что в конце 2013-го доллар стоил 8 гривен. Эти 27-28 гривен стали своего рода стабильностью, а потому, если по каким-то причинам курс начинал хоть немного расти, граждане устремлялись в обменные пункты скупать баксы – а вдруг он взлетит до 30-ти!

Но 2019 год стал особенным. Начинался он, впрочем, с привычных 28 гривен. Объяснялось это вполне просто – в период рождественских и новогодних праздников на Западе замирает деловая, в том числе банковская активность, в результате чего в Украину поступает меньше валюты, что создает ее, пусть и недолгий, но дефицит. Вторая причина – сезонная осенне-зимняя девальвация гривны, которая наблюдалась в течение предыдущих пяти лет. Но в начале текущего года сезонности не было, или, скорее, она была не столь выражена.

В результате, весь 2019 год курс доллара демонстрирует неуклонное снижение, изредка прерываемое незначительными скачками, последний из которых был в октябре, когда доллар недолго стоил больше 25 гривен. Именно тогда в острую фазу вошел "Украинагейт" в США, а в самой Украине появились серьезные опасения, что национализированный в 2016 году ПриватБанк могут вернуть прежним владельцам.

Но вскоре этот негативный фон был нивелирован, и сейчас "зеленый" все стремительнее движется к 23 гривнам.

Неочевидные результаты

Но хорошо ли на самом деле то, что курс гривны так укрепился?

На первый взгляд, ответ очевиден – конечно же, хорошо: чем крепче национальная валюта, тем богаче украинцы. Так, если в начале года украинская минимальная зарплата в 4173 гривны составляла 149 долларов в эквиваленте, то сейчас она потянет уже на 175 долларов. С 1 января 2020 года минималка вырастет до 4723 гривен и, если курс не изменится, это будет почти 200 долларов.

Понятно также, что при нынешнем курсе украинцам дешевле обходятся заграничные вояжи, а также покупки, осуществляемые ими за рубежом.

При нынешнем курсе украинцам дешевле обходятся заграничные вояжиФото: pixabay.com

Но, увы, не дома – цены в Украине, несмотря на крепкую гривну, не только не падают, но и растут. "Укрепление гривны более чем на 15% с начала года не привело к такому же снижению цен на импортные товары. Соответственно, влияние крепкой гривны на инфляцию минимальное", - сказал в комментарии "Апострофу" руководитель отдела аналитики группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин.

По словам эксперта, отечественные импортеры, которые многие свои товары покупали при курсе 27 или даже 28 гривен/доллар, опасаются, что тренд может развернуться, а потому не спешат снижать отпускные цены.

Но, безусловно, крепкая гривна выгодна, прежде всего, именно импортерам. "Курсовая разница является их чистой прибылью: зачем снижать цены, если можно заработать больше", - говорит Шевчишин.

А вот для экспортеров такая ситуация не очень выгодна - ведь их продукция на мировых рынках становится более дорогой, а, значит, менее конкурентоспособной.

Импорт, экспорт и бюджет

Старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Вадим Иосуб считает, что некорректно говорить о том, что дешевый (как и дорогой) доллар - это хорошо или плохо для экономики. "Есть отдельные субъекты экономики с разными интересами. Для людей и предприятий, которые зарабатывают/сберегают в гривне или имеют обязательства в валюте, дешевый доллар – это хорошо. Для людей и предприятий, которые зарабатывают/сберегают в валюте, а обязательства имеют в гривне, дешевый доллар - плохо. Часто упоминают, что дешевый доллар в первую очередь плох для экспортеров. Однако и тут не все так просто, если учесть, что даже у них часть расходов может быть в валюте (или они привязаны к валюте), и при падении доллара может снижаться себестоимость их продукции", - рассказал изданию эксперт.

Инфографика / Апостроф

Похожая ситуация и в плане выполнения бюджета. С одной стороны, чем ниже курс доллара, тем дешевле в гривне (а бюджет выполняется в нацвалюте, включая внешние обязательства) госдолг. И это, безусловно, хорошо. С другой стороны, в госбюджет закладывается обменный курс, по которому высчитываются доходы, получаемые в виде таможенных и иных платежей, привязанных к иностранной валюте. Соответственно, чем ниже курс доллара, тем меньше размер такого рода доходов. Их недополучение особо заметно, когда реальный курс значительно ниже заложенного в бюджет (в бюджете 2019 года заложен средний курс доллар 28,2 гривны, на конец года – 29,4 гривны). Именно так обстоит дело с выполнением доходной части бюджета текущего года.

В будущем году эту проблему собираются устранить - согласно госбюджету на 2020 год, средний курс доллара должен составить 27 гривен, при этом в оптимистическом сценарии макроэкономического прогноза правительства он может быть на уровне 24,8 гривны.

Курс под елку

Но каким он будет на самом деле? По крайней мере, с каким курсом доллара Украина войдет в новый, 2020 год? Можно ли ожидать, что опустится до заветных 23 гривен (и заветных ли)?

Вадим Иосуб считает, что курс не опустится ниже 23,4-23,5 гривны/доллар и "встретит" 2020 год в диапазоне 23,5-24 гривны. "Это - базовый сценарий, но полностью исключать отклонения от него также нельзя. В случае благоприятных внешних шоков, усиления притока валюты от нерезидентов, теоретически, доллар может опуститься и до 23 гривен, но вероятность этого не слишком велика", - сказал он.

Табло с курсом валют, 2015 годФото: unian

Андрей Шевчишин также скептически оценивает вероятность курса 23 гривны/доллар: "На мой взгляд, равновесным для рынка курсом, который бы удовлетворял интересы и импортеров, и экспортеров, и бюджета, должен быть 26-27 гривен. Но, учитывая, что остается мало времени (до Нового года), и такой резкий скачок будет негативным, мы может прийти к более низкому курсу 25-26 гривен". Он также отметил, что во второй половине декабря иностранные инвесторы уйдут на каникулы, что создаст определенный вакуум предложения валюты на украинском рынке. Поскольку у Украины сильно перекошен торговый баланс – импорт существенно превышает экспорт, а дефицит бюджета финансируется за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), может появиться дефицит валюты, и это развернет рынок в сторону роста курса доллара. Правда, уже в январе, после завершения каникул на Западе, курс выровняется, прогнозирует эксперт.

По мнению члена Совета Национального банка Украины (НБУ) Виталия Шапрана, приток капитала в страну от нерезидентов, вызванный высокой доходностью на рынке ОВГЗ на фоне снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США и мягкой монетарной политикой Европейского центрального банка (ЕЦБ) носит временный характер. К тому же, отметил он, отрицательный торговый баланс по итогам 10 месяцев 2019 года уже составил почти 10 миллиардов долларов. "Когда приток капитала прекратится, а ценовая конъюнктура на мировых рынках будет не в пользу нашей внешней торговли, Украина рискует один на один остаться с этим гигантским торговым дефицитом, что может привести к обвальной девальвации", - заявил специалист "Апострофу", подчеркнув, что это его личное экспертное мнение.

Помимо прочего, на курс влияют факторы геополитического характера (как, например, уже упомянутые "Украинагейт" и "ПриватБанкГейт"). Соответственно, если геополитическая погода в Украине будет благоприятной, гривна продолжит укрепляться, если ситуация ухудшится, - возможна смена тренда.