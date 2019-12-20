Получатели льгот на коммуналку бьют тревогу: власти дали пояснение

Введенная впервые в Украине система монетизации субсидий не работает так, как должна работать. Так, льготники не получают сообщений о том, что они оплатили коммуналку.

Как говорится в сюжете ТСН, люди не знают, получают ли государственную помощь вообще. В Минсоцполитики на жалобы не отвечают.

"Есть у мамы льгота. Дали цифру, которую нужно ежемесячно вычитать от обычной суммы. Прошел месяц, они опять насчитали ту же сумму и добавили еще долг", - сказал журналистам сын вдовы военного Максим Ефремов.

При этом работники соцслужб говоря, что льгота покрыла половину расходов, но как начислят в декабре, неизвестно.

Также в сюжете говорится, что люди, которые написали заявление до 15 октября, имеют безналичную монетизацию. За них коммуналку платит государственный банк. Но и тут смс с информацией от банка почему-то не поступают.

"Это связано с тем, что управление соцзащиты не представило необходимую информацию в "Ощадбанке", - рассказала заместитель директора департамента розничного бизнеса банка Марина Ревуцкая.

Напомним, что в ноябре субсидию в Украине получили почти 3 миллиона человек.