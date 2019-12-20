RU  UA

пятница, 20 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.10
Меню

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

20 декабря

10:01
Екатерина Кухар впервые познакомила фанов со своей дочерью: теперь они знают, на кого девочка похожа
07:35
Разваливают ВСУ: волонтер сделала гневное заявление про действия Минобороны
07:00
Как запечь утку с яблоками в чесноке - простой рецепт к новогоднему столу

19 декабря

22:28
"Воров в законе" в Украине ждет печальное будущее: Рада приняла жесткий закон
22:14
Украина и Россия достигли соглашения по газу
19:40
Миллионер ищет в газете желающих отпраздновать Рождество в его поместье за $5,6 млн
19:29
Рада приняла закон о добыче янтаря: какие будут условия и наказания
19:00
В новый год на стиле: 5 модных юбок, которые спасут ваш образ
18:53
Не внес в документ дорогостоящий особняк: в НАПК проверят декларацию депутата Саутенкова
18:41
Затягивал строительство метро и растрачивал деньги: СМИ сообщили об увольнении директора "Киевметростроя" Кобиля
18:23
"Слуги народа" должны выслушать фермеров и провести референдум перед продажей земли - нардеп Гнатенко
18:21
Поставят на учет и заставят платить: в Раде рассказали, как планируют бороться с нарушителями на рынке онлайн-продаж косметики
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Получатели льгот на коммуналку бьют тревогу: власти дали пояснение

пятница, 20 декабря 2019, 09:18
переглянути новину українською

Введенная впервые в Украине система монетизации субсидий не работает так, как должна работать. Так, льготники не получают сообщений о том, что они оплатили коммуналку.

Как говорится в сюжете ТСН, люди не знают, получают ли государственную помощь вообще. В Минсоцполитики на жалобы не отвечают.

"Есть у мамы льгота. Дали цифру, которую нужно ежемесячно вычитать от обычной суммы. Прошел месяц, они опять насчитали ту же сумму и добавили еще долг", - сказал журналистам сын вдовы военного Максим Ефремов.

При этом работники соцслужб говоря, что льгота покрыла половину расходов, но как начислят в декабре, неизвестно.

Также в сюжете говорится, что люди, которые написали заявление до 15 октября, имеют безналичную монетизацию. За них коммуналку платит государственный банк. Но и тут смс с информацией от банка почему-то не поступают.

"Это связано с тем, что управление соцзащиты не представило необходимую информацию в "Ощадбанке", - рассказала заместитель директора департамента розничного бизнеса банка Марина Ревуцкая.

Напомним, что в ноябре субсидию в Украине получили почти 3 миллиона человек.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Тернопольские "кланы" против ”Укравтодора": кто победит?

Газовый транзит: какие важные позиции должна отстоять Украина

Проиграет "белый" бизнес: почему в борьбе с офшорами нельзя победить

​Все YASNO: как изменились онлайн-сервисы в ЖКХ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: