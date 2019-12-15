Какую субсидию в среднем получают украинцы: названы точные цифры

В ноябре субсидию в Украине получили почти 3 миллиона человек. При этом льготами на оплату коммунальных услуг воспользовались около 2 миллионов граждан.

Такое заявление сделал заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

По словам представителя ведомства, такие цифры говорят о том, что за два месяца этого года за субсидией обратились на 60% меньше граждан, чем за этот же период в прошлом году.

"Средний размер льгот в ноябре – около 800 гривен на 1 человека, по субсидиям – больше 1200 гривен на одно домохозяйство. Больше случаев субсидий, потому что размер больше. Для получателей льгот небольшая скидка – 20-25%", - сказал он.

Напомним, что Министерство социальной политики призывает всех получателей жилищных субсидий своевременно сообщать об изменениях, которые могут повлиять на ее размер.