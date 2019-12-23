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В Кабмине озвучили новый прогноз курса доллара на следующий год

понедельник, 23 декабря 2019, 20:15
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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины рассматривает возможность пересмотра курса доллара на 2020-2022 годы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на УНИАН.

"Что касается курса, то я думаю, что нам придется пересматривать прогноз курса в макропрогнозе в сторону большего укрепления. Это не означает, что курс будет меньше. Сейчас 23-24 (гривны за доллар - ред.). Мы все равно ожидаем, что будет определенная девальвация", - заявил руководитель Министерства экономики Тимофей Милованов.

По его словам, средний курс по прогнозу был 26-27 гривен за доллар в 2020 году.

"Но чем больше хороших новостей для экономики, тем сильнее будет курс", - отметил министр.

Среди последних хороших новостей для экономики Милованов назвал достижение договоренностей относительно транзита российского газа в Европу.

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперты объясняли, почему укрепление гривны не делает украинцев богаче.

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