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Если нет документов: появилось разъяснение, как доказать трудовой стаж для пенсии

вторник, 24 декабря 2019, 12:18
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Пенсии в Украине после 2004 года начисляются исходя из понятия "страховой стаж" - ежемесячный обязательный взнос в Пенсионный фонд, высчитываемый из заработной платы. Но страховой стаж - это один из видов стажа. Существует также трудовой (общий) стаж, который можно подтвердить записями в трудовой книжке.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Подтвердить наличие стажа можно по записям в трудовой книжке до 1 июля 2000 года. В период с 1 июля 2000 года по 1 января 2004 года расчет пенсионного стажа производится сугубо по данным персонального учета в Пенсионном фонде.

После введения понятия "страховой стаж" в 2004 году стало не важно, сколько человек фактически работал или учился - значение имеет в течение какого периода и сколько уплачивал работодатель за него в Пенсионный фонд.

Трудовой стаж, полученный до января 2004, автоматически приравнивается к страховому стажу и его можно подтвердить, предоставив трудовую книжку (до 1 июля 2000). Если же документ утерян, можно обратится на предприятие за справкой.

В ПФУ говорят, что стаж можно подтвердить справкой из предприятий, учреждений и организаций, где человек работал. Хранение документов входит в обязанности предприятия.

Если же предприятие ликвидировано, все документы передаются в госархив, где хранятся в течение 75 лет. Для того, чтобы подтвердить стаж, полученный до 1 июля 2000 года, нужно обратиться в государственный архив.

Напомним, что ранее в Пенсионном фонде Украины сделали важное уточнение о перерасчете пенсий для пенсионеров, достигших 65-летнего возраста и имеющих 30 лет стажа (женщины) и 35 лет (мужчины).

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