Перерасчет пенсий в Украине: появилось важное уточнение о надбавках

В Пенсионном фонде Украины сделали важное уточнение о перерасчете пенсий для пенсионеров, достигших 65-летнего возраста и имеющих 30 лет стажа (женщины) и 35 лет (мужчины).

О всех подробностях надбавок в ходе проведения прямой телефонной линии рассказала замдиректора департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Галина Мастюгина.

По ее словам, действует такое правило: размер пенсии таких пенсионеров не может быть меньше 40% минимальной зарплаты.

"Минимальная зарплата обычно меняется каждый год с 1 января, и тогда проводится соответствующий перерасчет пенсий. Однако стоит заметить, что этот пересчет осуществляется только неработающим пенсионерам, ведь работающим проводится другой перерасчет — по стажу и заработку", - подчеркнула Мастюгина.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцам объяснили, могут ли они рассчитывать на пенсию, если не хватает стажа.