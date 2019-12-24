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В Украине увеличили размер соцпомощи: кто будет получать больше

вторник, 24 декабря 2019, 14:31
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На заседании Правительства приняли решение увеличить социальную помощь для детей-сирот и детей с инвалидностью.

Об этом сообщается в Telegram-канале премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

В 2020 году возрастет размер пособия на одного человека:

  • более чем 1000 грн/мес (с 2 до 2,5 прожиточных минимумов) для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;
  • более чем 3000 грн/мес (с 2 до 3,5 прожиточных минимумов) для детей с инвалидностью, воспитывающихся в детских домах семейного типа и приемных семьях.

Также на 30% на каждого ребенка вырастет денежное обеспечение для родителей-воспитателей и приемных родителей.

С 2020 года такое обеспечение составит 1 прожиточный минимум для детей соответствующего возраста.

Напомним, что ранее в Пенсионном фонде Украины сделали важное уточнение о перерасчете пенсий для пенсионеров, достигших 65-летнего возраста и имеющих 30 лет стажа (женщины) и 35 лет (мужчины).

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