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Украинцы смогут платить за газ в два захода: как грамотно пользоваться новой системой

пятница, 27 декабря 2019, 09:29
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С нового года украинцы, которые пользуются услугами газоснабжения, будут получать две платежки - за сам газ и за услугу по его доставке.

Об этом сообщает пресс-служба "Региональной газовой компании", в которую входят большинство облгазов Украины.

С января 2020 года для потребителей со все Украины будут разделение на две платежки. В РГК объяснили, что стоимость услуг доставки будет рассчитываться индивидуально для каждого клиента. Размер оплаты зависит только от объемов потребления. Если человек потребляет мало газа, то и за доставку с него возьмут немного. Если потребление газа большое, то за доставку нужно будет платить больше.

Однако отмечают, что плата за доставку берется независимо от платы за газ. То есть, на протяжении отопительного сезона, когда приходят "большие" платежки, можно будет рассчитываться только за газ, а доставку оплатить позже, когда счета за газ будут не такими большими. То есть, можно будет одним платежом "закрыть" период в полгода или год.

"Для домохозяйств с плитой и колонкой, которые используют 170 кубометров газа в год, или 14-15 кубометров в месяц, ежемесячный платеж за доставку не будет превышать 16 грн", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", президент Владимир Зеленский подписал закон, который устанавливает правила регулирования на энергетическом рынке Украины и запрещает импортировать электроэнергию из РФ.

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