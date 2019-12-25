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Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России: в чем суть

среда, 25 декабря 2019, 19:00
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Президент Владимир Зеленский подписал закон, который устанавливает правила регулирования на энергетическом рынке Украины и запрещает импортировать электроэнергию из РФ.

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

Закон «О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии" № 330-их нардепы приняли 4 декабря. Он должен обеспечить надлежащий контроль над ценами на электрическую энергию в условиях недостаточной конкуренции на этом рынке; урегулировать вопрос работы теплоэлектроцентралей при новой модели рынка электроэнергии, что является необходимым условием для обеспечения теплоснабжения потребителей в отопительный период.

Закон предусматривает, что в случае существенного колебания цен на рынке электрической энергии Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), имеет право устанавливать предельные цены на этом рынке. Комиссия до 1 апреля 2020 также получает право устанавливать производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, тариф на отпуск электроэнергии.

Продажа и поставка импортируемой из России электроэнергии запрещается. Однако, Кабинет Министров Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.

Ранее "Апостроф" уже информировал о том, что автор идеи запустить импорт электроэнергии из России, народный депутат Андрей Герус манипулирует мнением общественности, утверждая, что принятый парламентом законопроект №2233 этот импорт запрещает. Об этом пишет бывший министр энергетики, глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.

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