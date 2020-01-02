Что будет с зарплатами и курсом гривны в 2020 году: озвучен прогноз

В новом 2020 году зарплата вырастет на 10%, а гривна будет продолжать укрепляться.

Такой прогноз дал министр развития экономики Украины Тимофей Милованов на странице в Facebook.

От роста заработной платы больше всего выиграют предприниматели, которые создадут для своих рабочих благоприятные условия труда. Также ожидать повышения зарплат следует тем, кто имеет высокую квалификацию и может выполнять работу, которая сейчас востребована в обществе.

Милованов отметил, что в новом календарном году надеется на то, что создание благоприятных условий труда вернет часть трудовых мигрантов.

Также министр экономики спрогнозировал дальнейшее укрепления гривны.

"Сильная гривна - это знак сильной экономики. Экспортерам нужно более активно использовать инструменты хеджирования курса гривны, а государству развивать финансовые рынки.

В то же время, по моему мнению, НБУ ввел слишком жесткую монетарную политику - высокая ставка и малый объем выкупа доллара. Это привело к более быстрому укреплению гривны, чем могло бы быть. И негативно ударило по экспортерам.

Одновременно, нужно помнить, что сильнее гривна - это меньшая инфляция и большая зарплата украинцев в долларовом эквиваленте. То есть, большая покупательная способность, высокие стандарты жизни, а также меньше трудовой миграции ", - написал Милованов.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 27 декабря на заседании Кабмина чиновники позволили украинцам самостоятельно решать, на карту какого банка получать зарплату.