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Когда в 2020 году будут повышать пенсии в Украине: сроки и размер выплат

четверг, 02 января 2020, 07:59
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Фото: Politeka

На протяжении года размер минимальной пенсии вырастет пропорционально увеличению прожиточного минимума в Украине и увеличится на 131 гривну.

Последний раз прожиточный минимум был увеличен 1 декабря 2019 года, в этом году он вырастет еще дважды.

От этого показателя зависят некоторые социальные выплаты, в частности, размер минимальной пенсий. После декабрьского повышения, по состоянию на 1 января 2020 года, он составляет 1638 грн.

После того, как 1 июля 2020 года минимальный прожиточный минимум увеличится очередной раз, размер пенсии возрастет до 1712 грн, а с 1 декабря — до 1769 грн.

Не сложно подсчитать, что на протяжении года минимальная пенсия вырастет на 131 грн.

Как ранее сообщал "Апостроф", с 1 января 2020 года в Украине будет увеличено количество лет трудового стажа, необходимых для назначения пенсии по возрасту.

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