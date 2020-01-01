Как украинцы будут выходить на пенсию с 1 января: главные изменения

С 1 января 2020 года в Украине будет увеличено количество лет трудового стажа, необходимых для назначения пенсии по возрасту.

Такие изменения происходят в соответствии с пенсионной реформой, которая предусматривает постепенное увеличение необходимого пенсионного стажа.

Согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсии в Украине назначают при достижение пенсионного возраста и наличие достаточного страхового стажа.

С 1 января 2020 года при достижении 60-летнего возраста на пенсию смогут претендовать только те украинцы, у которых стаж не менее 27 лет (в 2019 году нужно было 26 лет).

При нехватке трудового стажа, пенсионный возраст наступит не в 60, а в 63 года или в 65 лет — в зависимости от имеющегося трудового стажа и даты обращения за назначением пенсии.

Кроме того, 2020 год станет последним "льготным" годом пенсионного возраста для женщин.

До достижения возраста 60 лет — в 59,5 — на пенсию смогут выйти только женщины, которые родились с 1 октября 1960-го по 31 марта 1961 года. Остальные могут рассчитывать на пенсию лишь в 2021 году, то есть одновременно с мужчинами-ровесниками.

Как сообщал "Апостроф", в Украине пересчитают пенсии не всем - плановых надбавок, согласно закону, не будет для госслужащих.