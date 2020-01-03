Гривну ждут резкие перепады: появился прогноз курса валют на 2020 год

В 2020 году курс гривны вряд ли будет стабильным: укрепление не продлится долго, за которым последует падение курса вплоть до 22 гривен за доллар.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН, благодаря своему укреплению, гривна стреножила инфляцию, увеличила зарплаты украинцев в валютном эквиваленте, а следовательно, приостановила отток гастарбайтеров. И еще - существенно сократила государственный долг, который сегодня составляет менее 50% ВВП. В первом полугодии гривня, вероятнее всего, будет расти дальше – особенно, если Украина таки получит очередной займ от МВФ.

В тоже время, специалисты уверяют, что такая ситуация не продлится вечно. Платой за укрепление денег может стать эффект пружины: неожиданно резкое падение национальной валюты.

"Иностранцы завели сюда 4,5 миллиарда долларов, но это спекулянты: они пришли, они заработали 30-40% годовых, гривна окрепла, процентные ставки упали. Они смотрят: ну, все, пора идти. И только вопрос, когда они начнут уходить. Это начнется летом, а может, и раньше. И мы получим мгновенное, резкое ослабление гривны", - считает экономист Эрик Найман.

Но по крайней мере в ближайшие месяцы эксперты потрясений не ожидают. И говорят, что раньше, чем пружина выстрелит, можем увидеть доллар и по 22 гривны.

"В новый год и новое десятилетие гривна вошла вблизи трехлетних максимумов к доллару. Если мир не накроет волна паники на фоне обострения торгового конфликта США и Китая или нового конфликта между США и Европой, то ралли может продолжиться. Вполне возможно, что пара может вырасти до максимумов 2015 года на уровне 20-21 за доллар", – цитирует слова руководителя "EXANTE Украина" Владимира Позния сайт "Сегодня".

В тоже время, руководитель подразделения по корпоративному анализу компании ICU Александр Мартыненко прогнозирует укрепление гривны и дальше.

"Мы ожидаем, что приток иностранной валюты от международных инвесторов в гривневые госбумаги продолжится и в 2020-м и может составить эквивалент 2-2,5 млрд долларов, что даст гривне большой потенциал для дальнейшего укрепления в первом полугодии. Растущие доходы от продаж украинских агроэкспортеров и их спрос на гривневый ресурс в преддверии весенней посевной кампании также окажут традиционную сезонную поддержку национальной валюте. Дополнительно способствовать укреплению гривни будет и продолжение транзита по территории Украины. В результате в течение первого полугодия гривня может укрепиться до уровня 22 грн/доллар с высокими шансами еще большего укрепления", – говорит эксперт.

А вот во втором полугодии 2020-го может начаться ослабление гривни, предупреждают эксперты. Одной из причин может стать планомерное понижение учетной ставки НБУ и, соответственно, доходности гривневых ОВГЗ. Экономисты не исключают, что с падением доходности украинских ценных бумаг может снижаться и интерес иностранных инвесторов к ним, что выльется в уменьшение потока валюты в Украину.

"Во второй половине 2020 года гривна может начать ослабление, поскольку спрос иностранцев на гривневые ОВГЗ может существенно ослабнуть, а торговый дефицит продолжит расширяться. В результате курс гривны на конец 2020 года может составить 25-25,5 грн/доллар", – полагает он.

Как сообщал "Апостроф", появилась забавная инфографика с прогнозом укрепления гривны до 2026 года. Несмотря на стремительный рост курса доллара по отношению к гривне перед Новым годом, эксперты прогнозируют, что укрепление национальной валюты восстановится.