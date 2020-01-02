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Гривна-спасительница: появилась забавная инфографика с прогнозом до 2026 года

четверг, 02 января 2020, 22:01
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Украинская валюта, которая с конца декабря заметно ослабла, в ближайшие годы поможет спасти МВФ от банкротства, а в 2024 году Евросоюз войдет в состав Украины.

Инфографику с шуточным прогнозом опубликовало издание "Рубрика".

Издание отмечает, что, несмотря на стремительный рост курса доллара по отношению к гривне перед Новым годом, эксперты прогнозируют, что укрепление национальной валюты восстановится.

"Конечно, предложенный график - шуточный, но он сделан на основе динамики за последние 4 года и общий тренд роста от последнего скачка не изменился", - говоритсяв комментарии к инфографику.

Ранее на "Апострофе" вышел материал о том, как менялся курс украинской валюты в 2019 году.

Читайте также статью на "Апострофе" - Новые тарифы, штрафы и пенсии: что ждет украинцев в 2020 году.

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