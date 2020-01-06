Стала известна зарплата министра Милованова и его заместителей

Зарплата министра экономики Украины Тимофея Милованова составила 64,3 тысячи гривен.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Новое время".

Такую сумму чиновник получил с учетом премий в ноябре 2019 года. В сентябре министру начислили премии в размере 345% от должностного оклада, в октябре - 587,5%, в ноябре - 381,7%, в декабре - 373,75% (то есть в среднем - около 420%).

При этом Милованов получил меньше своих заместителей. Так, например, оклад заместителя министра - торгового представителя Украины Тараса Качки - составила 157,3 тыс. гривен, Тарас Высоцкий получил 136 052 гривен, а Инна Метелева, которая является экс-замом Милованова, получила за ноябрь 131,5 тыс. гривен заработной платы.

Как сообщал "Апостроф", заявление министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова о его недостаточно большой зарплате вызвало реакцию возмущения в соцсетях.