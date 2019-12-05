Милованов пожаловался на "маленькую" зарплату и взбудоражил сеть: видео

Заявление министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова о его недостаточно большой зарплате вызвало реакцию возмущения в соцсетях.

Как сообщает "Апостроф", Милованов пожаловался в интервью 24 каналу на маленькую зарплату, которой ему не хватает на жизнь.

"Она у меня 18 тысяч гривен. Ни на что не хватает", - сообщил министр и уточнил, что вынужден жить на собственные сбережения.

По словам Милованова, министерская зарплата покрывает только услуги такси.

"То, что мне приходит на счет, хватает только на Uber. Зарплаты, я думаю, это тоже больной вопрос. Но я стараюсь, чтобы у моих замов была достойная заработная плата", - добавил министр.

Такие высказывания Тимофея Милованова вызвали бурную реакцию в сети.

"А теперь подумай, как люди живут на минималку и пенсию", "Нашей минималки ему не хватит даже поужинать. Когда они уже нагребутся", - пишут пользователи в соцсетях.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве средняя зарплата за октябрь (без вычета налогов) составила 15 тыс 862 гривен, наемному работнику в столице платят почти в 1,5 раза (на 47,9%) больше, чем в среднем по Украине.