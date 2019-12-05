RU  UA  EN

суббота, 7 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.50
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

7 декабря

05:26
Епифаний дал неожиданный прогноз конфликта между ПЦУ и РПЦ
04:31
Неизвестная сторона Солнца: какие открытия сделал зонд, рекордно подлетев к звезде
03:28
Ведет себя активно: что происходит с супервулканом Йеллоустоун, способным "похоронить" часть планеты
02:31
В центре Киева вандалы изуродовали известную инсталляцию: фото
01:22
Бардак и кромешная тьма: в сети показали печальные фото онкобольницы в Харькове
00:19
В Киеве поймали дерзкую банду уличных воров: в сети показали фото

6 декабря

23:31
Скандальный антикоррупционер получил руководящую должность в "Укрзализныци": в сети недоумевают
21:38
В Украине озвучили главное условие для проведения выборов на Донбассе
21:02
Мы идем домой: Чубаров анонсировал важную акцию, связанную с Крымом
20:57
Десять обстрелов и раненый: новые детали о ситуации на Донбассе
20:33
В сети появилось видео адского пожара в Одессе, снятое выжившим студентом
20:15
До сих пор не вернули тело: новые подробности гибели на Донбассе украинских спецназовцев из "Альфы"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Милованов пожаловался на "маленькую" зарплату и взбудоражил сеть: видео

четверг, 05 декабря 2019, 16:14
переглянути новину українською

Заявление министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова о его недостаточно большой зарплате вызвало реакцию возмущения в соцсетях.

Как сообщает "Апостроф", Милованов пожаловался в интервью 24 каналу на маленькую зарплату, которой ему не хватает на жизнь.

"Она у меня 18 тысяч гривен. Ни на что не хватает", - сообщил министр и уточнил, что вынужден жить на собственные сбережения.

По словам Милованова, министерская зарплата покрывает только услуги такси.

"То, что мне приходит на счет, хватает только на Uber. Зарплаты, я думаю, это тоже больной вопрос. Но я стараюсь, чтобы у моих замов была достойная заработная плата", - добавил министр.

Такие высказывания Тимофея Милованова вызвали бурную реакцию в сети.

"А теперь подумай, как люди живут на минималку и пенсию", "Нашей минималки ему не хватит даже поужинать. Когда они уже нагребутся", - пишут пользователи в соцсетях.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве средняя зарплата за октябрь (без вычета налогов) составила 15 тыс 862 гривен, наемному работнику в столице платят почти в 1,5 раза (на 47,9%) больше, чем в среднем по Украине.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Дадим всем: депутаты решили проблему добровольцев, воевавших на Донбассе

Непонятные движения: почему "слуги народа" затормозили новый Избирательный кодекс

Израиль - миролюбивая страна, но мы не готовы, чтобы нас уничтожили - советник Нетаньяху

Перекресток трех дорог: что ждет Зеленского на нормандском саммите

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: