Как для украинцев подешевеет отопление в 2020 году: опубликована инфографика

Стало известно когда для украинцев подешевеет отопление, после того как правительство перед Новым годом рекомендовало местным органам власти снизить тарифы на тепло для населения.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Сегодня".

Первыми еще в декабре откликнулись мэры 20-ти больших и малых городов страны, в том числе и власти Киева, которые пообещали максимально, до 23%, снизить стоимость отопления, начиная с декабря. То есть в январе жители этих городов должны получить счета на тепло на меньшую сумму.

О тарифах на горячую воду вопрос на Кабмине не поднимался.

Сайт "Сегодня" выяснил, как в этих городах должно подешеветь централизованное отопление, после того как местные власти услышали просьбу правительства. Почти везде нам обещали максимальное снижение, озвученное премьером – 23%. Но, допустим, в Киеве оно будет не выше 22%, в Северодонецке, Белой Церкви и Кривом Роге – не выше 20%. Однако, как видно из инфографики, людям удастся сэкономить сотни гривен.

По информации НКРЭКУ, стоимость гигакалории тепла рассчитывается по формуле:

Тариф = (Себестоимость + Затраты на покрытие потерь тепла + Прибыль) / Объем реализации тепловой энергии в гигакалориях

То есть, чем меньше себестоимость и теплопотери и чем больше объемы продаж тепла (то есть, чем больше домов обогревает одна ТЭЦ или котельная), тем гигакалория стоит дешевле. Прибыль на тариф влияет мало, так как составляет 1-2% от себестоимости.

В Киеве по старому, более высокому тарифу, за квартиру площадью 50 кв. м в декабре за отопление "по нормам" надо уплатить 1925 грн, по новому сниженному тарифу – 1502 грн, экономия 423 грн. Так как декабрь оказался теплым, то по счетчику тепла будет приблизительно 1500 грн и 1200 грн (на 20% меньше). То есть экономия для тех, у кого есть домовой счетчик тепла, составит 300 грн, или около 23% как и подсчитал премьер Алексей Гончарук.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что цена на газ в январе будет на 12% ниже, чем в начале 2019 года. Для населения она составит 5,5 грн за кубометр, в связи с этим в правительстве приняли решение снизить тарифы на отопление.