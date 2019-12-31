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Новые тарифы на газ и "золотые" сигареты: какие изменения ждут украинцев в январе

вторник, 31 декабря 2019, 12:19
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С января 2020 года в Украине состоятся нововведения в социальной и экономической сферах, которые затронут водителей, владельцев сателитарных антен и курильщиков.

В перечне нововведений больше всего изменений ожидают на владельцев автотранспорта.

С 1 января нетрезвые водители за рулем будут привлекаться к уголовной ответственности. Уже за первое такое нарушение водитель получит судимость, будет лишен права управлять машиной на три года и будет обязан сплатить штраф от 17 до 32 тысяч гривен.

С нового года также будут штрафовать владельцев купленного за границей автотранспорта за нарушение срока пребывания временного таможенного заезда. За такое нарушение евробляхеры вынуждены будут заплатить от 85 до 170 тысяч гривен, зависимо от срока нарушения.

Электромобили в Украине получат номера с зеленым цветом шрифта и дополнительные места на парковках. Водитель, который припаркует свой автомобиль на месте электрокара, заплатит 340-510 гривен штрафа. Инспекторы получат право забрать машину нарушителя на эвакуаторе.

Цена на газ в январе будет на 12% меньше, чем в начале 2019 года. Для населения ее стоимость составит 5,5 грн за кубометр (без НДС и наценок газсбыта, которые для каждого региона разные).

С 20 января 2020 года будет закодирован сигнал украинских спутниковых телеканалов. Около 4 млн пользователей не смогут смотреть через тарелку 23 телеканала четырех крупнейших медиа-групп Украины, среди которых 1 + 1, СТБ, ICTV, Новый канал, Интер, Украина, ТЕТ, Мега.

С 1 января цены на сигареты вырастут почти на 20%. В среднем пачка теперь будет стоить примерно 45 гривен. Подорожание сигарет будет продолжаться до 2025 года.

Как сообщал "Апостроф", несмотря на укрепление гривны, стоимость новогоднего стола в Украине увеличилась в среднем на 10% по сравнению с предыдущим годом.

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