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Украинцев ждут "сюрпризы" в платежках за газ: к чему готовиться

четверг, 16 января 2020, 12:14
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Фото: vchaspik.ua

В январе для потребителей газа в Украине изменился порядок его оплаты.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Громадське".

Украинцы начнут получать по две платежки за газ. В частности, это будут суммы отдельно за потребленный газ и отдельно по его распределению.

Одна платежка будет от поставщика, на оплату потребленного топлива в декабре 2019 года. В ней будет прописано за потребленные кубометры. В сумму, кроме стоимости газа, включены деньги за его транспортировку в декабре, распределение и торговую надбавку для поставщика.

Другая платежка - от оператора газораспределительных сетей, которому придется заплатить за то, что он в январе доставит газ потребителю домой. Это не дополнительные деньги - с платежки просто изымут сумму за распределение газа, и теперь ее придется платить отдельно.

В феврале в счете за потребленный в январе газ уже не будет суммы за распределение, а только его стоимость как товара, плата за транспортировку в область и торговая наценка поставщика.

Что делать тем, кто не получил платежки за распределение?

Январь - первый месяц, когда потребителям должны прийти две отдельные платежки. И не факт, что все газораспределительные компании смогут по достоинству это организовать. К примеру, оператор в "ТЕРНОПОЛЬГАЗ" не исключает, что потребители могут получить платежки в феврале, но сразу за два месяца. Затягивать с оплатой не рекомендуют, так как иначе будет начисляться пеня.

Сколько придется платить и как часто?

Сумма в платежке за распределение газа зависит от объемов потребленного. За основу будет браться объем использованного топлива за предыдущий период (на 2020 год это период с 1 октября 2018 года по 31 сентября 2019), который делится на 12 и умножается на тариф местных операторов, отвечающих за поставки газа к потребителю.

Самый низкий тариф у жителей Киева - 33,6 копейки за один кубометр, самый высокий - у жителей Львовской области, которым газ распределяет "Спектргаз" - 2 гривны 39 копеек за кубометр.

За распределение газа придется платить ежемесячно. Это должны быть одинаковые суммы при условии, что тариф на распределение в течение года не будет меняться. Но в 2020 - с 1 января тариф уже вырос и еще раз возрастет с 1 июля. Поэтому в первой половине года плата за распределение будет несколько ниже, чем во второй.

Например, житель Киевской области, который в октябре 2018 - сентябре 2019 использовал для отопления дома 1800 кубических метров газа, первые полгода будет платить 140,4 гривны ежемесячно.

150 м3 (1/12 потребленного за прошлый отопительный период) * 0,93 грн/м3 (тариф оператора) = 140,4 грн.

Во второй половине года из-за повышения тарифа сумма возрастет до 163,8 гривны/месяц.

Операторы сетей, которые выставляют платежки за распределение, советуют по возможности платить сразу за несколько месяцев, а не за каждый отдельно. Так, говорят там, удастся сэкономить несколько гривен, не платя каждый раз комиссию.

Как сообщал "Апостроф", с 1 января 2020 года вступил в силу закон "О рынке природного газа".

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