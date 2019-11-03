Придется платить больше: украинцев предупредили о неприятном "сюрпризе" с тарифами за газ

С 1 января 2020 года в силу вступает закон "О рынке природного газа": из-за него многим украинцам, которые используют газ для бытовых нужд, придется платить больше.

Об этом сообщает "Сегодня".

Главное изменение заключается в том, что из общей суммы в "платежке" будет выделена отдельно абонентская плата, которая взимается за техническую возможность доступа к газу, независимо от того, пользуется им потребитель или нет.

Как видно из проекта расчетов, опубликованных на сайте регулятора, тарифы могут отличаться на порядок (в 10-12 раз): от 0,22 грн/куб. м до 2,59 грн/куб. м в зависимости от поставщика. Но в целом для большинства облгазов плата за доставку газа составит 1,1-1,3 грн/куб. м. А в самых крупных городах – это Киев и Харьков – потребители уплатят соответственно 0,33 грн и – 0,37 грн/куб м. Также недорогая поставка в Кременчуге – 0,33 грн/куб. м и у одного из поставщиков в Тернополе – 0,41 грн/куб. м. Но в целом тарифы выросли: сейчас они в среднем около 50 коп./куб. м газа.

По словам экспертов, разница в тарифах зависит от протяженности газопроводов и от того, сколько потребителей используют общую "трубу".

"Допустим, в Киеве к одному километру газовой трубы подключено 10 пятиэтажек, это 600-700 квартир-потребителей, а в частном секторе Николаева к одному километру подключено 100 жилых 1-2 этажных домов. Расходы на эксплуатацию километра газопровода примерно одинаковые, поэтому в Киеве для каждого потребителя доставка одного куба газа обойдется в 33 копейки, а в Николаеве – в 1,57 грн", – говорит энергоэксперт Валентин Землянский.

В НКРЭКУ говорят, что из конечной стоимости газа для потребителей абонплату уберут, останется только цена газа, налоги и прибыль трейдера. По последним данным регулятора, тариф на газ для населения состоит из стоимости газа как товара (71%), НДС (16,6%), платы за транспортировку 3,1%, платы за распределение (7,1%), прибыли трейдера (1,7%).

Так как средняя стоимость распределения составляет по Украине 50 коп/куб. м, то для киевлян за счет абонплаты кубометр газа должен бы подешеветь на 17 копеек, а для жителей Николаева – подорожать на 1,07 грн/куб. м. Очевидно, что больше всего это ударит по потребителям в частном секторе, отапливающим дома газом, так как расходы на отопление в морозы даже относительно небольшого дома (до 100 кв. м) уйдет на 300-350 грн больше.

Как сообщал "Апостроф", в октябре в Украине цена на газ для населения и других потребителей снизилась на 4,9 процента по сравнению с сентябрем.