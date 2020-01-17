Битва за "Приват": Коломойский штурмует суды, пытаясь вернуть банк

Олигарх Игорь Коломойский резко усилил судебную активность в битве с государством за ПриватБанк.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на НВ Бизнес.

Как стало известно, из реестра судебных решений, связанных с олигархом Игорем Коломойским структуры за декабрь и начало января подали в целом 285 исков. Все эти исковые заявления можно разделить на группы:

Первая группа, так называемые трансформационные - 220 исков

Иски были поданы в Хозсуд Киева компаниями, связанными с бывшими владельцами банка, накануне национализации ПриватБанка стали его заемщиками в результате трансформации / реструктуризации его корпоративного кредитного портфеля на 127 млрд грн. Сейчас с учетом процентов подтверждена аудиторами сумма долга составляет 213 млрд грн. Тогда эти компании, получив займы в ПриватБанке под 10,5% годовых на основании договоров поручительства, погасили долги предыдущих заемщиков, предоставив менее качественное залоговое имущество. Теперь эти 36 трансформационных компаний хотят через суд признать недействительными соответствующие договоры поручительства и кредитные соглашения.

Вторая группа - это иски миноритарных акционеров в Хозсуд Киева - 45

Среди этих акционеров бывший топ-менеджмент ПриватБанка - ранее председатель правления Александр Дубилет. К национализации банка Дубилет был миноритарным акционером - ему принадлежало 2,7249% акций. Аналогичные иски в Хозяйственный суд Киева в конце декабря 2019 подали и другие бывшие руководители ПриватБанка, также обладали небольшими пакетами акций банка, в частности бывший первый заместитель председателя правления Тимур Новиков (1,3625%), бывший первый заместитель председателя правления Олег Гороховский (0, 3236%), экс-первый заместитель председателя правления Владимир Яценко (0,3229%), экс-заместитель председателя правления Татьяна Гурьева (0,2422%), экс-заместитель председателя правления Людмила Шмальченко (0,1614%) и другие .

Они оспаривают в том числе процедуру bail-in - принудительной конвертации их депозитов в новые акции банка, которые были выпущены в декабря 2016 года во время национализации Приватбанка.

Как объяснили юристы ПриватБанка, эта группа исков было подана, потому что 21 декабря заканчивался срок исковой давности (3 года), когда они могли бы это сделать. Также стоит отметить, что как и первая группа трансформационных исков, они подали заявление в Хозяйственный суд Киева.

В связи с этим, как первая так и вторая группа исков были поданы именно в Хозсуд Киева, чтобы подстраховаться на случай, когда Большая Палата решит, что это дело относится к хозяйственной юрисдикции.

Третья группа исков против руководства ПриватБанка - 20

Профсоюз, отвечающий в ПриватБанке по возврату долгов, начал подавать иски в суды в Днепре, пытаясь скомпрометировать председателя правления ПриватБанка Петра Крумханзла и нынешний наблюдательный совет банка во главе с Шэрон Иски.

Как сообщал "Апостроф" ранее, Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду закон о невозврате "ПриватБанка" бывшему владельцу украинскому олигарху Игорю Коломойскому.