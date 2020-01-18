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В Украине изменили среднюю зарплату: как теперь узнать размер пенсии

суббота, 18 января 2020, 08:00
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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы для расчета пенсии.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Средняя зарплата за ноябрь 2019 года составляла 9476 грн 84 копейки. Этот показатель учитывают для исчисления пенсии. В формуле расчета пенсии, в соответствии со ст. 40 Закона "Об общеобязательном пенсионном страховании", учитывается как соотношение собственного зарплаты к средней за каждый расчетный месяц, так и средняя зарплата по стране за три года.

Формула расчета пенсии:

П = Зп * КЗ * Кс

П - размер пенсии;

Зп - заработная плата (средняя зарплата за три года до выхода на пенсию)

Кз - коэффициент заработной платы (соотношение своей зарплаты к средней по стране)

Кс - коэффициент страхового стажа (каждый проработанный год увеличивается на 1%).

При этом количество лет страхового стажа и размер официальной зарплаты определяются индивидуально для каждого получателя выплат, показатель средней заработной платы - Пенсионным фондом.

Чем выше этот показатель, тем большую пенсию получат пенсионеры.

Как сообщал "Апостроф", уже со второго месяца весны, с 1 апреля в Украине женщинам повысят пенсионный возраст, увеличив его до 59,5 лет.

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