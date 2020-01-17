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Пенсионный возраст и страховой стаж: какие изменения ждут украинцев с 1 апреля

пятница, 17 января 2020, 13:24
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Фото: Фото из открытых источников

Уже со второго месяца весны, с 1 апреля в Украине женщинам повысят пенсионный возраст, увеличив его до 59,5 лет.

Об этом сообщает Styler.

Таким образом на пенсию в 2020-м году до достижения 60 лет смогут выйти женщины, которые родились с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года.

А те, которые родились после 1 апреля 1961 года, смогут оформить пенсионные выплаты от государства по возрасту лишь после достижения 60-лет, то есть в 2021 году.

Стоит отметить, что для назначения пенсии по возрасту в 2020 году нужно будет иметь 27 лет стажа для 60 лет. Чтобы выйти на пенсию в 63 года нужно будет иметь от 17 до 27 лет стажа, а в 65 - от 15 до 17 лет.

Как сообщал "Апостроф", в президентской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде предлагают сделать обязательными накопительные пенсионные взносы для всех украинцев. Они составят как минимум 1% от размера заработной платы.

Также стало известно, по какой формуле будут рассчитывать пенсию украинцам в 2020 году.

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