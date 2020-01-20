Украина потеряла позиции в важном международном рейтинге

В ежегодном рейтинге инновационных экономик по версии агентства Bloomberg Украина заняла 56 место, опустившись на три позиции по сравнению с прошлым, 2019 годом.

Bloomberg Innovation Index опубликован на сайте издания.

В рейтинге сменился лидер: после шести лет доминирования Южной Кореи на первом месте оказалась Германия. Возглавить рейтинг Германии удалось благодаря лидерству по трем критериям: производству добавленной стоимости, концентрации высокотехнологичных компаний и количеству патентов. Южная Корея опустилась на второе место из-за серьезного снижения продуктивности.

На третьем месте — Сингапур, который поднялся на три позиции по сравнению с прошлым годом. В первую десятку рейтинга также вошли Швейцария, Швеция, Израиль, Финляндия, Дания, США и Франция.

Как сообщал "Апостроф", Украина опустилась на второе место в рейтинге стран с самым дешевым широкополосным интернетом.