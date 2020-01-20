Где в мире самый дорогой интернет и на каком месте Украина: обнародован рейтинг

Украина опустилась на второе место в рейтинге стран с самым дешевым широкополосным интернетом.

Об этом говорится в отчете британской консалтинговой компании BDRC Continental, сделанном совместно с провайдером Cable.co.uk.

Украина оказалась второй в мире страной по дешевизне интернета, со средней стоимостью подключения в $6,64 в месяц. По сравнению с прошлым рейтингом, в котором Украина оказалась на первом месте, стоимость интернета выросла на $1,64.

"Широкополосный интернет в Украине быстрый и дешевый, хотя охват все еще относительно низок — около половины населения имеет доступ к интернету по сравнению с 90% в Великобритании", - отмечается в рейтинге.

На первом месте в свежем рейтинге оказалась Сирия, со средней стоимостью подключения в $6,6 в месяц. Сирия перенеслась на первое место рейтинга с седьмого после того, как интернет в стране подешевел в два раза.

На третьем месте рейтинга оказалась Россия ($7,35 в месяц), на четвертом — Румыния ($8,15), а на пятом — Беларусь ($9,87). Во всех этих странах стоимость подключения снизилась на сумму от $0,59 в Беларуси, до $6,27 в Румынии.

В то же время, по скорости Украина отстает от России, Румынии и Беларуси, но существенно опережает Сирию.

Самый дорогой интернет оказался в Эритрее (государство в Восточной Африке). В среднем стоимость подключения там составляет $2666 в месяц. Вторым по дороговизне оказался интернет в Йемене — $2500 в месяц при скорости 0,4 Mbps. На третьем месте оказалась Мавритания с ценой $700 в месяц при скорости 0,6 Mbps.

Для составления рейтинга аналитики собрали информацию о более чем 3000 тарифных планах в 206 странах мира. Анализировались данные за период с 28 ноября 2019 по 8 января 2020 года.

На данные рейтинга бурно отреагировали в сети.

Напомним, что компания Bakcell из Азербайджана получила право на покупку второго по величине мобильного оператора в Украине - "Водафон Украина".