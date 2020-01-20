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Украинцам готовят серьезный "сюрприз" с пенсиями: как не остаться без выплат

понедельник, 20 января 2020, 09:28
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Фото: Facebook

В Украине планируют ввести многоуровневую пенсионную систему.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Сегодня".

Кроме Пенсионного фонда появится еще и Пенсионное казначейство. Структура обязательной накопительной пенсионной системы будет довольно сложной. Деньги, уплаченные в виде взносов на общеобязательное накопительное страхование, будут поступать в Пенсионное казначейство. Все перечисленные украинцами деньги Пенсионное казначейство должно будет передавать на сберегание в банки-хранители.

Распоряжаться (управлять) собранными деньгами в период их хранения будут компании по управлению активами и негосударственные пенсионные фонды. Работнику хотят позволить самому выбирать, кому доверить свои средства. А также выбирать, как именно должны использоваться его деньги, то есть выбирать пенсионный портфель: консервативный, сбалансированный или динамический. Форма будущих выплат может быть тоже разная: единовременные, ускоренные, программные, пожизненные.

Функция Пенсионного казначейства – помочь человеку с выбором управителей и пенсионного портфеля, а также распределить его деньги между несколькими компаниями-управителями (диверсифицировать).

Законопроект №2683 предполагает, что отчисления на обязательное накопительное пенсионное обеспечение будут делать и работодатели (помимо ЕСВ), и работники. Работодатели обязаны будут перечислять 2% от размера заработной платы работника, а каждый работающий украинец – минимум 1%, а при желании – и больше. Работодатель будет обязан пропорционально дополнять взносы работника собственными взносами в размере до 5% от суммы заработной платы такого работника.

Поскольку размер обязательных взносов напрямую зависит от размера зарплаты, а они у всех разные, то и доплаты в старости люди будут получать разные - пропорционально уплаченным в фонд деньгам.

Как сообщал "Апостроф", в 2020 году украинцев ждут три пересчета пенсий, которые связаны с индексацией, повышением выплат и новыми пенсионными программами.

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