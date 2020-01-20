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В Украине снизили стоимость коммуналки: каким городам повезло больше всего

понедельник, 20 января 2020, 13:15
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Фото: 24 канал

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что цены на коммунальные услуги, на тепло и горячую воду для граждан снижены до 30%.

Об этом он написал в Telegram.

По его словам, в 124 городах Украины осуществили перерасчет 131 предприятие теплокоммунэнерго.

К правительственной инициативе присоединились уже 15 областных центров: Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Запорожье, Кропивницкий, Львов, Одесса, Ровно, Тернополь, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Чернигов, Киев.

Так, к примеру, за декабрь 2019 уменьшено платежки для населения:

- сумма перерасчета по 1-комнатных квартирах - от 80 грн в Киевской обл. и до 292 грн в Львовской обл;

- по 2-комнатных квартирах - от 110 грн в Черниговской обл, до 435 грн в Днепропетровской обл .;

- по 3-комнатных квартирах - от 140 грн в Днепропетровской обл, до 563 грн в Ровенской обл.

А, например, в Тернополе по решению органов местного самоуправления люди получили скидку за услуги теплоснабжения за три месяца: октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что цена на газ в январе будет на 12% ниже, чем в начале 2019 года. Для населения она составит 5,5 грн за кубометр, в связи с этим в правительстве приняли решение снизить тарифы на отопление.

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