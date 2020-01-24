Повышение пенсионного возраста: Конституционный суд принял важное решение

Конституционный суд Украины рассмотрел представление относительно законности повышения пенсионного возраста отдельным категориям лиц и признал, что эти законодательные изменения не соответствуют Конституции и должны быть отменены.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Этим решением Конституционный Суд Украины признал неконституционными положения, предусматривающие повышение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц. Речь идет о поэтапном увеличении на пять лет возраста для выхода на пенсию на льготных условиях с учетом соответствующего стажа работы и на пенсию за выслугу лет для работников , определенных в оспариваемых нормах закона №213 ( "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения" от 2 марта 2015 № 213-VIII)", - говорится в сообщении.

В КСУ отметили, что "проверяя указанные положения на соответствие Конституции Украины, Конституционный Суд Украины исходит из того, что работники, которые работали во вредных условиях, и соглашались на такую работу из-за возможности получения отдельных льгот, имели объективные ожидания, что в них право выхода на пенсию на условиях, определенных законом Украины "О пенсионном обеспечении" от 5 ноября 1991 №1788-XII. После внесения изменений законом №213, их право выхода на пенсию на определенных условиях сужено. Указанное Конституционный Суд Украины расценил как ухудшение их юридического положения о праве назначения пенсии ".

Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

В частности, речь идет о работниках, которые задействованы на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда: работники на подземных работах, трактористы-машинисты, доярки, работницы на выращивании табака, работницы текстильного производства, занятые на станках и машинах, многодетные матери, работающие в сельском хозяйстве, водители городского пассажирского транспорта и грузовых автомобилей, которые задействованы во вредном производстве. К изменениям в законодательстве при наличии достаточного стажа женщины имели право досрочно выходить на пенсию в 45-50 лет, а мужчины - в 50-55 лет. Изменения в законодательство предусматривали плюс пять лет. Теперь эту норму отменил Конституционный Суд

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