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Квартиры в Киеве и пригороде существенно подорожают из-за новых ГСН: что происходит

понедельник, 27 января 2020, 11:31
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Стоимость квадратного метра жилья в новостройках столицы и пригородах может стремительно вырасти, а приток инвестиций в регионы - сократиться. Такие тревожные опасения высказывают специалисты Архитектурной палаты Украины.

Об этом говорится в статье Gazeta.ua о новых нормах ГСН, которые недавно ввели в Украине.

В ближайшее время жилье в новостройках Украины существенно подорожает. Рост цен коснется квартир как в небольших городах, так и в мегаполисах. В целом в продуманные и нужные новые ГСН внесен один "токсический" пункт 6.1.3, который фактически блокирует строительство доступного и комфортного жилья, уточняют специалисты.

Согласно нововведениям, максимально разрешенная высота строительства теперь будет зависеть от классификации населенного пункта и от количества населения, которое там проживает. Право определять этажность в общин не будет, объясняет председатель Архитектурной палаты Украины Александр Чижевский.

"Такие изменения приведут к росту цен на жилье в новостройках, ведь рынок уже не сможет предлагать украинцам доступные квартиры. Кроме того, пункт 6.1.3 ограничивает право общин по своему генпланом привлекать новых жителей в города и развивать территории. Города могут остаться без инвестиций" , - отмечает он.

По словам Чижевского, если ограничить разрешенное количество этажей, у застройщиков не будет другого выхода кроме как увеличить цену за квадратный метр минимум вдвое, то есть на 40-50%.

"Так бизнес будет пытаться компенсировать свои расходы, а некоторые и откладывать запуски новых объектов. Многие уже заявленные на 2020 год жилые комплексы могут просто не появиться", - объясняет он.

Общественный активист Игорь Гец судится в Окружным административным судом Киева, чтобы опасная норма была отменена. 3 февраля 2020-го года суд начнет рассмотрение дела 640/11512/19. От решения суда будет зависеть дальнейшая судьба развития общин и останется ли цена на жилье доступной, уточняет господин Гец.

"От того, как закончится судебное разбирательство, зависит стоимость жилья в Киеве и пригородных зонах. Надеюсь, существенного повышения цен на жилье все-таки не будет, если суд примет решение в мою пользу", - отмечает истец.

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