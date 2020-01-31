Появились детали контракта с Россией на транзит газа через Украину

Украинская компания "Нафтогаз" повысила тариф на транзит российского газа через территорию страны в Европу.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание РБК.

По договору с "Газпромом", с 1 января стоимость поднялась на 2% и может обойтись России более чем в 7 млрд долларов за пять лет. Если РФ нужно будет поставить больше, чем оговорено в контракте, тариф вырастет - максимально на 45%

Сам контракт рассчитанный на ближайшие пять лет, до 2024 года, был заключен в конце 2019 года.

Источники издания в компаниях отметили, что в подписанной версии документа эти условия сохранились. Источник в "Газпроме" уточнил, что вместе с основным контрактом были заключены дополнительные соглашения, которые влияют на итоговые условия транзита газа.

Общий объем транзита газа на ближайшие пять лет составит 225 млрд куб. м: 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах. Тариф на прокачку этих объемов не раскрывался.

Как сообщал "Апостроф", на 15 млрд кубических метров уменьшится транзит газа через Украину после запуска российского газопровода "Турецкий поток", который 8 января торжественно открыли президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и России Владимир Путин.