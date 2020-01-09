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Озвучен прогноз по потерям Украины из-за запуска газопровода "Турецкий поток"

четверг, 09 января 2020, 12:26
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Фото: Delo.ua

На 15 млрд кубических метров уменьшится транзит газа через Украину после запуска российского газопровода "Турецкий поток", который 8 января торжественно открыли президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и России Владимир Путин.

Цифры озвучил генеральный директор "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон на странице в Facebook.

сожалению, мы не смогли его остановить. Мы уже почувствовали его влияние. Транзит газа через Украину в Балканском направлении с 1/1/2020 осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину. Как результат, снижение транзита через Украину в этом году составит около 15 млрд м3 ", - написал Макогон.

Эксперт добавил, что ситуацию пытаются исправить с помощью Трансбалканского газопровода. На его основе уже создан коридор для поставки голубого топлива в Украину из Болгарии, Турции и Греции. Тестовые поставки начнутся уже в январе этого года.

Как информировал "Апостроф" ранее, по газопроводу Eugal - нити российского "Северного потока-2", которая идет по территории Германии до границы с Чехией, уже пустили газ.

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