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В Украине сделали важное заявление по перерасчету субсидий: что нужно знать

понедельник, 03 февраля 2020, 16:33
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В феврале Министерство социальной политики доначислит субсидию и льготу за новую услугу по распределению природного газа автоматически - без необходимости дополнительно обращения граждан за январь и февраль 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Так что НКРЭКУ утвердила отдельный тариф на услугу распределения природного газа в конце декабря - получателям льгот и субсидий поступили новые платежки с указанием полной стоимости к оплате за услугу по распределению природного газа, ведь согласно ЗУ "О жилищно-коммунальных услугах! это является составной оплаты коммунальных услуг ", - сказалзаместитель Министра социальной политикиВиталий Музыченко.

По его словам, из-за того, что соответствующие решения НКРЭКУ вступили в силу только с начала года только в феврале проведут доначисления размера льгот и субсидий с учетом новой услуги по распределению природного газа автоматически за два месяца 2020 года.

Как сообщал "Апостроф", введена впервые в Украине система монетизации субсидий не работает так, как должна работать. Так, льготники не получают сообщений о том, что они оплатили коммуналку.

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