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Сколько денег заробитчане перевели в Украину: названа впечатляющая сумма

вторник, 04 февраля 2020, 17:12
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Украинские трудовые мигранты в 2019 году перечислили из-за рубежа денежные переводы на сумму около 12 миллиардов долларов США.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ответ пресс-службы Нацбанка на запрос hromadske.

"Благоприятную ситуацию на валютном рынке на протяжении почти всего прошлого года определяли стабильно высокие объемы поступлений от трудовых мигрантов (около 12 млрд долларов)", - говорится в сообщении НБУ.

Значительные объемы денежных переводов позволили существенно уменьшить курс иностранных валют в 2019 году. В частности, в декабре курс доллара опустился до 23,2 гривни - на 5 гривен с начала прошлого года.

Девальвацию гривны в начале 2020 года в НБУ объяснили спросом на валюту среди импортеров и низким объемом продаж валюты экспортерами из-за получения бюджетного возмещения НДС.

Почему украинская гривна резко обвалилась в конце декабря читайте в материале "Апострофа": "Валютная" игла: кто заинтересован в обвале гривны и как этого избежать

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