"Валютная" игла: кто заинтересован в обвале гривны и как этого избежать

Украинская гривна резко обвалилась в конце декабря, что стало самым настоящим шоком особенно на фоне ее неуклонного укрепления на протяжении почти всего 2019 года. В начале 2020 года курс, похоже, стабилизировался. Однако недавние события напомнили, что стабильность нацвалюты является иллюзией. "Апостроф" выяснял, как не допустить краха гривны.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины не исключает, что курс доллара к гривне будет в очередной раз пересмотрен. В госбюджете на 2020 год обменный курс заложен на уровне 27 гривен/доллар, при том, что в редакции, которая была утверждена в первом чтении, значился курс 28,2 гривны/доллар. И вот теперь есть планы снова провести корректировку. "Я думаю, что нам придется пересматривать прогноз курса в макропрогнозе в сторону большего укрепления", - заявил в самом конце минувшего года глава ведомства Тимофей Милованов.

Это и не удивительно, ведь почти весь 2019 год нацвалюта била рекорд за рекордом - еще немного, и, казалось, доллар вот-вот провалится до 23 гривен. Но в конце декабря все изменилось в мгновение ока. Если 24 декабря "зеленый" на межбанке стоил 23,25 гривны, то 27 декабря - уже почти 23,8 гривны - скачок более чем на 50 копеек. Как позже выяснилось, Национальный банк Украины (НБУ) за один день выкупил с рынка более 700 миллионов долларов, а за неделю - более 1,5 миллиарда долларов. На праздники курс стабилизировался, но произошедшее в очередной раз продемонстрировало, насколько гривна чувствительна к внешним шокам.

За более чем 20-летнее существование отечественная валюта испытала три по-настоящему серьезных обвала: в 1998, когда случился азиатский финансовый кризис и российский дефолт, в 2008-2009-х - в результате начавшейся в США мировой рецессии, и в 2014-2015 годах - на фоне российской агрессии в Крыму и на Донбассе. В каждом из этих случаев гривна обесценивалась примерно вдвое. И это - не считая "ползучей" девальвации.

"Валютная" игла

Наша страна очень зависима от внешних факторов, в частности, от мировых рынков. Традиционно торговое сальдо Украины является отрицательным – то есть импорт превышает экспорт, причем существенно. Так как импортные товары покупаются за валюту, а экспорт эту валюту как раз и обеспечивает, то получается, что валюта все время в дефиците - спрос превышает предложение. Значит, курс обречен на постоянный рост.

Но помимо торговли, есть и другие пути поступления валюты в страну. В первую очередь, это – иностранные инвестиции. Чем больше валютных средств заводят в страну инвесторы, тем меньше на нее спрос, и, следовательно, крепче гривна. В "нулевые" в Украине наблюдался инвестиционный бум, а потому курс был относительно стабильным. Если бы не кризис 2008 года, то, вероятно, не было бы и последовавшего за ним обвала. По иронии, именно в 2008-м (кризис грянул к концу года) был самый высокий уровень прямых иностранных инвестиций – почти 11 миллиардов долларов. Для сравнения: по состоянию на 1 октября 2019 года, общий объем иностранных инвестиций составил чуть более 1,8 миллиарда гривен (в 2018 году было менее 2,5 миллиарда долларов).

Значительные инвестиции – и, соответственно, валюту – может обеспечить масштабная приватизация. Так, повторная продажа металлургического гиганта "Криворожсталь" в 2005 году принесла государству 4 миллиарда долларов. А вот в последние годы приватизация практически ничего не дает. Кроме того, можно ожидать увеличения объемов инвестиций в случае открытия рынка земли.

загрузка...

Криворожсталь, 2005 годФото: unian

Но есть еще один фактор поступления валюты в Украину – деньги, которые своим семьям присылают трудовые мигранты. Так, в 2018 году, по разным данным, заробитчане перечислили от 11 до 14 миллиардов долларов. Итоги 2019 года еще не подведены, но ожидается примерно столько же. И это - как минимум вдвое больше, чем то, что принесли украинскому бюджету нерезиденты, покупающие отечественные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). В 2019 году они вложились в эти бумаги почти на 120 миллиардов гривен (почти 5 миллиардов долларов). Напомним что именно размещение ОВГЗ (на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры для украинского экспорта и обвала мировых цен на газ) стало основной причиной беспрецедентного укрепления нацвалюты.

В связи с этим, как сказал в разговоре с "Апострофом" эксперт института GROWFORD Алексей Кущ, можно говорить об атипичной ревальвации гривны, не обеспечиваемой экономическими факторами. А эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Егор Киян в комментарии изданию подчеркнул, что за счет "пирамиды ОВГЗ" курс является частично нерыночным. "Но любые резкие обрушения в два-три раза также не являются рыночными", - добавил он.

Нерезиденты, или, как их называют некоторые эксперты, валютные спекулянты, покупают украинские ОВГЗ из-за их высокой доходности. Еще полгода назад она составляла около 20% в год, однако в декабре упала до 11-14%. Тем не менее, спрос на ОВГЗ сохраняется, особенно на долгосрочные бумаги, а это значит, что у инвесторов (или спекулянтов) есть уверенность в стабильности гривны. Очевидно, что, если эта уверенность пошатнется, нерезиденты не только перестанут покупать новые ОВГЗ, но и начнут продавать уже имеющиеся. А это неизбежно обвалит гривну.

Вовремя подготовиться

В каком случае может реализоваться такой сценарий? Например, если правительство прислушается к мнению одного влиятельного олигарха и объявит дефолт. Также это возможно, если Украина совершит резкий геополитический разворот и окажется в полной изоляции, по крайней мере, со стороны Запада. Такой вариант, кстати, также имеет отношение к тому самому олигарху.

Однако наибольшая опасность, как это показали минувшие обвалы, связана с мировыми кризисами. Поскольку Украина очень сильно зависит от внешних рынков, любые потрясения на них автоматически сказываются на отечественных финансах. Экономические кризисы означают, что спрос на многие товары падает, в том числе, и на те, что экспортирует Украина, соответственно, приток валюты в страну уменьшается. Кроме того, традиционно при таких кризисах инвесторы, в том числе и те, кого называют валютными спекулянтами, стремительно уходят с развивающихся рынков, к которым относится и Украина, в поисках более стабильных активов, таких как доллар и золото.

Если валютные спекулянты побегут из Украины, к каким последствиям это приведет? "Чтобы выйти в кэш, бонды нужно кому-то продать на внутреннем рынке. Даже в хорошее время найти покупателя, который мог бы в моменте поглотить такое предложение, очень сложно. Таким образом, наши бонды - это билет в один конец, с выходом только через несколько лет в момент погашения", - рассказал "Апострофу" аналитик инвестиционной компании "Альпари" Максим Пархоменко. По его словам, при таком сценарии снижение курса будет существенным, но не катастрофичным. "В моменте негатив окажет давление на гривну, но не приведет к ее краху и курсу по 30", - уточнил аналитик.

Один из собеседников издания, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что власти могут сделать несколько упреждающих шагов, дабы не допустить обвала. Во-первых, по его словам, Национальному банку Украины (НБУ) нужно обеспечить объем золотовалютных резервов на уровне, который бы позволил покрыть будущий импорт в течение не менее трех месяцев, а лучше – на больший срок (по состоянию на 1 января 2020 года, по данным регулятора, резервы составляли 25,3 миллиарда долларов, что покрывает 3,9 месяцев будущего импорта, – "Апостроф"). Для сравнения: к концу 2014 года, который был во всех смыслах очень тяжелым для нашей страны, резервы упали до 7,5 миллиарда долларов.

Национальный банк УкраиныФото: flickr.com

Кроме того, отметил источник, в случае возникновения проблем на рынке ОВГЗ необходимо возобновить практику выкупа облигаций Национальным банком.

Только без паники!

Увы, как рассказал Егор Киян, универсальных методов предотвращения обвала национальной валюты не существует. "Любые резкие изменения могут вызвать шок и панику. Чтобы их избежать, лучшим способом является, в первую очередь, правильная информационная кампания. Учитывая то, что курс гривны во многом сейчас зависит от спекулятивных факторов, в частности, от выстраивания так называемой пирамиды облигаций внутреннего госзайма, которые накачали нашу экономику 3-3,5 миллиардами долларов, этот спекулятивный капитал также реагирует на информационные спекуляции. Но сегодня информационная кампания правительства не находится на достаточно квалифицированном уровне", - отметил эксперт.

По словам Кияна, как ни парадоксально, но большинство стейкхолдеров (физические лица, финансово-промышленные группы, различные формальные и неформальные группы влияния, имеющие интересы в политике и бизнесе страны, - "Апостроф") на украинском рынке заинтересованы в более слабой гривне, по сравнению с ее нынешнем курсом. Более того, некоторые из них могут быть заинтересованы именно в резком обвале нацвалюты, так как инсайдерская информация даст им возможность неплохо на таком обвале заработать. "Если девальвация гривны будет происходить не резко, а постепенно, то, теоретически, никакой паники быть не должно. Но, если наши институты в самый неподходящий момент проявят слабость и не смогут вовремя взять ситуацию под контроль, последствия могут быть катастрофическими", - резюмировал специалист.

Тем временем, в первые рабочие дни наступившего 2020 года курс доллара демонстрирует незначительный рост и уже дополз до 24 гривен.

Возможно, уже довольно скоро курс нацвалюты опустится еще больше - до 26-27 гривен/доллар. Ведь именно на таком уровне, по мнению многих экспертов, он будет наиболее равновесным. Но это - при условии, что откуда-нибудь не прилетит "черный лебедь". А новогодние тенденции особо не радуют - речь, в первую очередь, об обострении ситуации на Ближнем Востоке. Сохраняется также опасность раскручивания очередного глобального финансового кризиса, и возможное военное противостояние между США и Ираном эту опасность только усугубляет. В этом случае, курс может оказаться 30 и даже 40 гривен.

При этом многое зависит и от самой Украины - ведь лучшим "предохранителем" от внешних шоков является правильная экономическая политика государства. Но на сегодня, к сожалению, такая политика, как и стратегия развития государства, у власти полностью отсутствует.