Часть украинцев может остаться без пенсий: кто в "зоне риска"

Если в Украине не реформируют пенсионную систему, то в Пенсионном фонде не останется денег для будущих пенсионеров.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "24 канал".

Украина, как и любая другая европейская страна, переживает старение нации. То есть рождается все меньше детей, а доля пенсионеров в населении становится все больше.

В Украине 11,3 миллионов пенсионеров по данным Пенсионного фонда. Несмотря на то, что численность населения сокращается, пенсионеров будет становиться больше, а тех, кто платит им пенсию – будет меньше. Собственно в этом и главная проблема.

Украинцы не откладывают на собственную пенсию, а выплачивают ее нынешним пенсионерам. Когда те достигают пенсионного возраста, то за них должно платить молодое поколение. Это круг. И все бы ничего, если бы демографическая ситуация была стабильна. Однако данные Госкомстата и недавняя перепись населения с помощью мобильных операторов показала непропорциональность украинцев по возрастной категории.

Самая большая возрастная группа людей – это основное трудоспособное население (25-54 лет). Их около 45%. Если объединить категории дети и ранний трудоспособный возраст, то увидим, что их только 25%. А именно они вместе с детьми, которые родятся в течение следующих 5 лет, придут на замену нынешнему основному трудоспособному населению. То есть через 25 лет трудоспособного населения в Украине может быть в полтора раза меньше.

Это бы не было такой проблемой, если бы не факт, что пенсионеров наоборот станет больше, ведь ими как раз станут те, кто сейчас трудоспособного возраста.

По некоторым прогнозам через 30 лет 10 украинцев будут содержать 23 пенсионеров. Но этому всему можно помочь пенсионной реформой, которую в Украине обсуждают уже несколько лет.

О пенсионной реформе говорят давно. Еще в 2003 году появился закон, разрешающий украинцам копить на собственные пенсии. В 2017 году обещали, что полноценная пенсионная реформа заработает в 2019 году. Теперь ее запуск перенесли на 2023.

Как информировал "Апостроф" ранее, Министерство социальной политики сообщило о повышении максимальных пенсий в Украине.